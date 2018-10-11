2018-10-11T05:11:41+03:00
Общество

Хорошее начало: выпускница НГУ получила авторитетную премию для женщин

Молодая сибирячка получила престижную премию ЮНЕСКО для начинающих карьеру в науке девушек
Надежда ЯРКОВА
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Выпускница НГУ удостоилась престижной премии ЮНЕСКО для женщин.Выпускница НГУ удостоилась престижной премии ЮНЕСКО для женщин.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Молодая исследовательница, выпускница НГУ Ольга Чащина получила международную премию ЮНЕСКО для женщин в категории «аспирантура». Вручение премии состоялось 8 октября.

— Сибирячка Ольга Чащина получила диплом магистра Физического факультета НГУ, а затем окончила Эколь Политекник во Франции по программе двойного диплома. Эколь Политекник является партнером НГУ с 2003 года. Сейчас девушка работает под руководством профессора Абдула Бараката в лаборатории гидродинамики в кампусе Эколь Политекник во Франции. Сибирячка исследует фундаментальные вопросы развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, а также работает над созданием экспериментальных моделей для тестирования эндоваскулярных имплантов, — сообщает пресс-служба НГУ. — Работа интересна тем, что совмещает в себе и биологию, и механику, и инженерию.

Лаборатория сотрудничает со стартапом Sensome, где работают над созданием электрических сенсоров для определения типа клеток, с которыми эти сенсоры находятся в контакте.

— Сенсоры, в свою очередь, позволят исследовать пространственно-временное развитие многоклеточной культуры в условиях, когда оптические средства недоступны, например, при использовании таких непрозрачных жидкостей, как кровь, — рассказала о своих исследованиях Ольга Чащина.

L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science — это престижная премия для девушек в начале их карьеры. Премия придумана с целью показать, что женщины, наравне с мужчинами могут развивать науку и добиваться в этой сфере деятельности успеха. Среди 900 кандидаток, работающих во Франции, были награждены только 30.

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