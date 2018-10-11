Прощайте легкие: в Толмачево задержали партию контрафактных сигарет на миллион рублей
В одном из складских помещений в аэропорту Толмачево транспортные полицейские нашли крупную партию табачных изделий без акциз: их привезли в Новосибирск на продажу.
— Из незаконного оборота было изъято около 18 тысяч пачек сигарет почти тридцати наименований. По заключению экспертов, стоимость табачных изделий превышает один миллион рублей, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Максимальное наказание за такое нарушение грозит сроком до 6 лет тюрьмы.
— Сейчас полиция устанавливает организатора и участников нелегального табачного бизнеса, — добавили в ведомстве.
Общую стоимость табачных изделий оценили в один миллион рублей. Фото: УТ МВД по СФО.