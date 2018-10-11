2018-10-11T04:06:57+03:00
Общество

Прощайте легкие: в Толмачево задержали партию контрафактных сигарет на миллион рублей

Транспортные полицейские нашли на складе в аэропорту крупную партию привезенных нелегально сигарет
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На складе в Толмачево нашли 18 тысяч контрафактных пачек сигарет. Фото: УТ МВД по СФО,На складе в Толмачево нашли 18 тысяч контрафактных пачек сигарет. Фото: УТ МВД по СФО,
Изменить размер текста:

В одном из складских помещений в аэропорту Толмачево транспортные полицейские нашли крупную партию табачных изделий без акциз: их привезли в Новосибирск на продажу.

— Из незаконного оборота было изъято около 18 тысяч пачек сигарет почти тридцати наименований. По заключению экспертов, стоимость табачных изделий превышает один миллион рублей, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Максимальное наказание за такое нарушение грозит сроком до 6 лет тюрьмы.

— Сейчас полиция устанавливает организатора и участников нелегального табачного бизнеса, — добавили в ведомстве.

Общую стоимость табачных изделий оценили в один миллион рублей. Фото: УТ МВД по СФО.

Общую стоимость табачных изделий оценили в один миллион рублей. Фото: УТ МВД по СФО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке