Погода на день в Новосибирске: 11 октября дождя не ожидается

11 Окт. 03:31 2018-10-11T03:31:13+03:00

Сегодня будет относительно тепло и без осадков. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Сегодня в городе будет относительно теплая погода без осадков.

— В четверг, 11 октября в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, к ночи температура опустится до плюс 1-3 градусов. Ветер сегодня будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области также будет переменная облачность, без осадков, лишь днем по северо-западу возможны небольшие дожди. Температура днем будет 9-14 градусов, к ночи станет прохладнее до 0- минус 5 градусов. При облачности до плюс 5 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясный день, с дневной температурой до плюс 9 градусов, ночная будет около плюс 6 градусов. А вот в пятницу синоптики прогнозируют теплый день с температурой до плюс 17 градусов, после которого придет похолодание с дождем.