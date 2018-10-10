2018-10-10T17:57:21+03:00
Происшествия

Под Новосибирском «Жигули» столкнулись с двумя грузовиками: погиб водитель

Полиция проводит проверку по факту аварии
Алена КУЛЕШОВА
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Авария произошла на 1308 километре автодороги Р-254 «Иртыш».Авария произошла на 1308 километре автодороги Р-254 «Иртыш».
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В среду, 10 октября, серьезная авария произошла на 1308 километре автодороги Р-254 «Иртыш»: там столкнулись легковушка и два грузовика.

- В момент аварии за рулем ВАЗ-2106 был 46-летний житель Омска, по встречной полосе ехали два грузовых автомобилей под управлением 56-летнего и 40-летнего мужчин, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Что стало причиной ДТП, сейчас разбираются полицейские. Известно другое: удар был настолько сильным, водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте.

Сибиряки обсуждают видел с места аварии, которое появилось в группе новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- В этой жестяной банке, походу, почти нереально выжить, - считают одни.

- Видел сегодня, плохое зрелище, - пишут другие.

Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят доследственную проверку, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Под Новосибирском «Жигули» столкнулись с двумя грузовиками.

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