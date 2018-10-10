Ужасы нашего городка: под Новосибирском в лесу нашли заколоченную будку с собакой

10 Окт. 14:35 2018-10-10T14:35:59+03:00

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В лесополосе в четырех километрах от Пашино новосибирцы во время прогулки нашли заколоченную будку. Люди услышали звуки внутри, но сами вызволить животное побоялись. Сибиряки обратились сначала к спасателям, но помощи не получили, после этого вышли на зоозащитников, которые поздним вечером выехали на место.

С помощью лома удалось выдернуть доски, внутри, действительно, лежал пес.

- Он был обезвожен и очень ослаблен, - рассказывает волонтер Татьяна Палкина. – Скорее всего, пес провел взаперти двое или трое суток. Его уже отвезли в клинику «Ветлекарь», сейчас он находится там.

Пса назвали Мухтаром, ветеринары обнаружили у него на черепе старые, уже зажившие травмы. Один глаз у пса не видит вследствие травмы.

- Кобель не агрессивен, воспитан, ему около четырех лет, - рассказывают зоозащитники, они ищут новых хозяев Мухатару. Пес плохо ходит, возможно, у него проблемы с суставы, а может по причины долгого пребывания в одной позе.

Кроме того сибиряки ищут старых хозяев пса, они надеются его привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.