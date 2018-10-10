2018-10-10T13:23:42+03:00
Здоровье

«Ребенок не только мой и мужа, но и донора»: сибирячка родила сына после пересадки почки

В Новосибирской областной больнице отмечают 30-летие после первой трансплантации почки
Александра БРУНЯ
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Рената стала мамой через пять лет после пересадки почки. Фото: Елизавета БражникРената стала мамой через пять лет после пересадки почки. Фото: Елизавета Бражник
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В октябре 1988 года в Новосибирской областной клинической больнице провели первую трансплантацию почки. С тех пор врачи пересадили 800 таких органов, из которых 10 — детям. При этом две женщины с пересаженной почкой за это время даже стали мамами под наблюдением именно новосибирских врачей. Одна из них — Рената Силицкая.

— У меня была врожденная хроническая болезнь почек. В 2012 году оба органа почти перестали работать, меня включили в список и пересадили почку, — вспоминает женщина. — Произошло все это накануне свадьбы.

Трансплантация прошла успешно, а спустя пять лет Рената стала мамой очень любознательного мальчика.

— Чью именно почку мне пересадили — не знаю, это закрытая информация, но думаю, что она мужская, потому что после операции первое время снился мужчина. И я очень благодарна донору, — добавляет Рената. — Это ребенок не только мой и мужа, но и донора.

В среднем в год врачи Новосибирской областной больнице пересаживают около 40 почек.

— Пациенты после трансплантации почки, в том случае если орган хорошо функционирует, ведут абсолютно обычный образ жизни. Они работают, ездят в командировки, заводят семьи и рожают детей, — отметила Елена Галкина, главный нефролог Новосибирской области, заведующая нефрологическим отделением Новосибирской областной больницы.

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