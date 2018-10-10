Семизвездная величина: новосибирский астроном сфотографировал комету

10 Окт. 13:03 2018-10-11T04:55:36+03:00

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Ведущий инженер обсерватории НГУ Михаил Маслов запечатлел комету 21P/Джакобини-Циннера, которая скрывалась за пределами Солнечной системы с февраля 2012 года. 11 сентября комета прошла сравнительно близко от Земли, в 58,6 миллиона километров от планеты. По словам астрономов, это позволило небесному телу увеличить яркость до семизвездной величины. Другими словами, комета стала заметна для наблюдений невооруженным глазом.

- Комета 21P/Джакобини-Циннера особенно хорошо заметна в телескопы и бинокли, а также стала хорошей целью для фотографирования. Ведущий инженер обсерватории НГУ Михаил Маслов смог ее запечатлеть, - сообщают в пресс-службе НГУ.

На фотографии видна зеленая комета и ее пылевой хвост. Она движется вдоль Млечного Пути, сейчас комета уже удаляется. Интересующиеся астрономией россияне в октябре еще могут понаблюдать за кометой.