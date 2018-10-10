2018-10-10T12:31:52+03:00
Общество

Начинаем с коньяка и идем к банкомату: мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают взятки у бизнесменов

«Сотрудники» предлагают предпринимателям избежать «московских проверок»
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Мошенники уверяют коммерсантов, что без «помощи» проверки им не пройти, и они точно получат огромные штрафы, особенно если будут упрямиться.Мошенники уверяют коммерсантов, что без «помощи» проверки им не пройти, и они точно получат огромные штрафы, особенно если будут упрямиться.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Мошенники вновь активизировались в Новосибирской области. Теперь они представляются сотрудниками МЧС, причем руководителями ведомства.

— Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности, в том числе с участием «московской комиссии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенники уверяют коммерсантов, что без «помощи» проверки им не пройти, и они точно получат огромные штрафы, особенно если будут упрямиться. Доверчивых предпринимателей затем липовые сотрудники МЧС отправляют в магазин.

— Просят купить несколько бутылок дорогого коньяка, — рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией. — Ловят человека таким образом на крючок, а затем уже ведут к банкомату и просят перевести деньги. Несколько сообщений о такой схеме поступало в Бердске.

В МЧС напомнили, что о таких звонках и просьбах нужно сообщать по телефону доверия 8 (383) 23-99-999 и не поддаваться на провокации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке