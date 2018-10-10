Начинаем с коньяка и идем к банкомату: мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают взятки у бизнесменов

10 Окт. 12:31 2018-10-10T12:31:52+03:00

Мошенники уверяют коммерсантов, что без «помощи» проверки им не пройти, и они точно получат огромные штрафы, особенно если будут упрямиться. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

Мошенники вновь активизировались в Новосибирской области. Теперь они представляются сотрудниками МЧС, причем руководителями ведомства.

— Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности, в том числе с участием «московской комиссии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенники уверяют коммерсантов, что без «помощи» проверки им не пройти, и они точно получат огромные штрафы, особенно если будут упрямиться. Доверчивых предпринимателей затем липовые сотрудники МЧС отправляют в магазин.

— Просят купить несколько бутылок дорогого коньяка, — рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией. — Ловят человека таким образом на крючок, а затем уже ведут к банкомату и просят перевести деньги. Несколько сообщений о такой схеме поступало в Бердске.

В МЧС напомнили, что о таких звонках и просьбах нужно сообщать по телефону доверия 8 (383) 23-99-999 и не поддаваться на провокации.