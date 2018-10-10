2018-10-10T11:55:30+03:00
Общество

Директора новосибирской школы, в которой шкафы рухнули на учениц, уволили

Трудовой договор расторгли с ним 9 октября
Татьяна СОЛОВОВА
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Злополучные шкафы в школе №82 устанавливались фирмой «Калите». Фото: Совет депутатов города Новосибирска.Злополучные шкафы в школе №82 устанавливались фирмой «Калите». Фото: Совет депутатов города Новосибирска.
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В среду, 10 октября, стало известно, что директора новосибирской школы №82, где во время урока шкафы рухнули на учениц, уволили. Об этом официально сообщили в мэрии Новосибирска:

- Трудовой договор с Михаилом Слободянюком, директором школы № 82, был расторгнут 9 октября в соответствии с приказом департамента образования мэрии города Новосибирска № 627-к, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, во время проводимой стало известно, кто именно знанимался установкой злополучной мебели.

- На основании контракта на поставку, сборку и установку шкафов навесных, полуоткрытых, тумб под оргтехнику от 10.08.2018 № 18.58 навесные шкафы в кабинете технологии в МБОУ СОШ № 82 были установлены фирмой ООО МФ «Калите» (акт приема-передачи от 24.08.2018 № 85), - продолжают в мэрии Новосибирска.

«Комсомолка» будет следить за дальнейшим ходом проверок.

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