Застряла между диваном и шкафом: спасателям пришлось поднимать женщину весом в 300 килограмм
Вчера около шести часов вечера помощь спасателей потребовалась очень полной женщине. Жительница Дзержинского района упала с дивана и застряла между ним и шкафом.
— Ей было тяжело дышать из-за ее положения, — рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Поднять женщину весом в 300 килограмм одной бригаде не удалось бы.
— Ее состояние было довольно тяжелое, и необходимо было в одном положении очень аккуратно поднять ее и положить назад на диван. Задействовано было два экипажа — шесть человек, — объяснил Дмитрий Фокин. — Врачи осмотрели женщину. В госпитализации она не нуждалась.
Пользователи соцсетей по разному отреагировали на публикацию об инциденте.
— Как же ей тяжко, — посочувствовала Мария Копылова.
— А если бы кому то реально нужна была помощь спасателей? А два экипажа заняты поднятием ... из за дивана, — возмутился Алекс Алексеев.