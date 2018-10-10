2018-10-10T11:50:42+03:00
Общество

Застряла между диваном и шкафом: спасателям пришлось поднимать женщину весом в 300 килограмм

Помогали женщине шесть спасателей
Александра БРУНЯ
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Поднять женщину весом в 300 килограмм одной бригаде не удалось бы. Фото: "Спасатели МАСС"Поднять женщину весом в 300 килограмм одной бригаде не удалось бы. Фото: "Спасатели МАСС"
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Вчера около шести часов вечера помощь спасателей потребовалась очень полной женщине. Жительница Дзержинского района упала с дивана и застряла между ним и шкафом.

— Ей было тяжело дышать из-за ее положения, — рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Поднять женщину весом в 300 килограмм одной бригаде не удалось бы.

— Ее состояние было довольно тяжелое, и необходимо было в одном положении очень аккуратно поднять ее и положить назад на диван. Задействовано было два экипажа — шесть человек, — объяснил Дмитрий Фокин. — Врачи осмотрели женщину. В госпитализации она не нуждалась.

Пользователи соцсетей по разному отреагировали на публикацию об инциденте.

— Как же ей тяжко, — посочувствовала Мария Копылова.

— А если бы кому то реально нужна была помощь спасателей? А два экипажа заняты поднятием ... из за дивана, — возмутился Алекс Алексеев.

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