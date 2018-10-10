Тысячи студентов высыпали на улицу: в НГТУ сработала пожарная тревога
Студенты и преподаватели вуза эвакуировались на улицу из-за пожарной тревоги
Студенты НГТУ выбежали на улицу. Фото: Юрий Лобанов.
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Как оказалось, сегодня, 10 октября в здании НГТУ и общежитиях вуза проходят плановые учебные занятия.
— Сегодня в 13 часов в здании университета сработала пожарная тревога. Все эвакуировались на улицу, — рассказал КП — Новосибирск пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Это учебная эвакуация.
Он также добавил, что в 13:30 уже все смогли вернуться внутрь. В 14 часов начнется учебная эвакуация из общежитий вуза.
Пресс-секретарь вуза отметил, что подобная проверка проводится в университете раз в семестр.
Оказалось, в вузе проходит учебная эвакуация. Фото: Юрий Лобанов.