Тысячи студентов высыпали на улицу: в НГТУ сработала пожарная тревога

10 Окт. 10:23 2018-10-10T10:24:19+03:00

Студенты и преподаватели вуза эвакуировались на улицу из-за пожарной тревоги

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Как оказалось, сегодня, 10 октября в здании НГТУ и общежитиях вуза проходят плановые учебные занятия.

— Сегодня в 13 часов в здании университета сработала пожарная тревога. Все эвакуировались на улицу, — рассказал КП — Новосибирск пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Это учебная эвакуация.

Он также добавил, что в 13:30 уже все смогли вернуться внутрь. В 14 часов начнется учебная эвакуация из общежитий вуза.

Пресс-секретарь вуза отметил, что подобная проверка проводится в университете раз в семестр.