Не пить и не закусывать: в Новосибирске шоколад и алкоголь стали дороже

10 Окт. 09:56 2018-10-10T09:56:44+03:00

В сентябре подешевели яблоки и груши, а алкоголь и шоколад стали дороже. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Аналитики Новосибирстата подсчитали, как изменились цены на продовольственные продукты в сентябре.

— В сентябре цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с августом снизились на 0,1%, а цены на непродовольственные товары наоборот, повысились на 0,3%.

Так, цены стали ниже на свеклу столовую на 41,6%, на морковь — на 36,7%, на картофель — на 31,3%, на репчатый лук — на 26%, на свежую белокочанную капусту — на 12,5%. Также дешевле на 11,2% стали стоить яблоки, на 8,6% — груши, на 7,3% — на чеснок. Вместе с тем дороже в цене стали свежие огурцы на 26,6%, апельсины — на 15,2% и бананы — на 9,9%, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Также понизились цены на мясные консервы для детского питания на 2,9%, говядину (кроме бескостного мяса) — на 1,1%. Выросли в цене на 3,4% — мясокопчености, на 2,3% -пельмени, на 1,2% — манты, равиоли -полукопченая и варено-копченая колбаса, свинина на 1,1%, охлажденные и мороженые куры — на 1%.

Среди прочего подешевел в цене отечественный ординарный коньяк — на 4,9%, консервы для детского питания фруктово-ягодные — на 4% и овощные — на 3%, соленая сельдь — на 3%, хлопья из злаков — на 2,8%, кетчуп — на 2,7%, национальные сыры и брынза — на 2,6%.

— А вот зефир и пастила стала дороже на 7,4%, куриные яйца — на 6,4%, кексы, рулеты — на 4,5%. На 2,2-3,5% повысились цены на шоколад, отечественную икру лососевых рыб, подсолнечное масло, водку крепостью 40% и выше, рыбные натуральные консервы с добавлением масла, маргарин, шоколадные натуральные конфеты с добавками, мороженую неразделанную рыбу, молоко сгущенное с сахаром, натуральный пчелиный мед, твердые и мягкие сычужные сыры, — отметили в сообщении аналитики.

Они добавили, что среди непродовольственных товаров значительно повысились цены на газовое моторное топливо на 9,8%, а цены на автомобильный бензин остались на прежнем уровне.