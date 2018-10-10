2018-10-10T09:17:41+03:00
Общество

Кепка не помогла: новосибирцы помогли полицейским поймать любителя спиртного

Найти грабителя помогли горожане, которые узнали его по фото, размещенном в СМИ
Надежда ЯРКОВА
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Мужчину помогли поймать новосибирцы, узнав его по фото с камер. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчину помогли поймать новосибирцы, узнав его по фото с камер. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске полицейские поймали мужчину, который крал в магазинах спиртное.

— Сотрудники уголовного розыска поймали ранее не судимого 30-летнего жителя Новосибирска. Он подозревается в серии грабежей в торговых павильонах на Авиастроителей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Оперативники выяснили, что мужчина заходил в магазины, и угрожая продавцам физической расправой, похищал спиртное. Так, например, 26 сентября, применив к работнику торговой точки физическую силу, он украл с прилавка 2 бутылки пива, а позже в этот же день он украл еще 2 бутылки водки из супермаркета.

— На данный момент установлена причастность задержанного к 5 подобным кражам. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье — грабеж. С мужчины взяли подписку о невыезде, — добавили в полиции.

В МВД также отметили, что найти грабителя помогли горожане, которые узнали мужчину по фотографии, размещенной в СМИ.

Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к другим возможным эпизодам.

Новосибирец заходил в павильоны на Авиастроителей и воровал спиртное. Фото: МВД по Новосибирской области.

Новосибирец заходил в павильоны на Авиастроителей и воровал спиртное. Фото: МВД по Новосибирской области.

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