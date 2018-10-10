2018-10-10T08:54:21+03:00
Общество

Суд озвучил приговор владельцу конного клуба, где погибли школьница и тренер

Сегодня стало известно о приговоре владельцу конного клуба «Аллюр», где погибли девочка и тренер
Надежда ЯРКОВА
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Владелец клуба получил 3 года условно.Владелец клуба получил 3 года условно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Владелец конного клуба «Аллюр» Игорь Воротников, где случилась трагедия, получил условный срок.

Страшная трагедия произошла 19 января 2017 года вечером, когда в конном клубе «Аллюр» в Бердске должна была начаться вечерняя тренировка. Внутри находились четверо детей и двое взрослых. Под тяжестью снега рухнула крыша манежа, раздавив детей, взрослых и животных. Четверо пострадавших сами выбрались из-под обломков, еще троих достали спасатели. Но до больницы так и не удалось довезти двух человек. 15-летняя Настя А. скончалась в дороге, также умер тренер — 45-летний Вячеслав Базюра.

Причиной трагедии стал скопившийся на крыше манежа снег, толщина слоя которого была в 80 сантиметров. Владелец конного клуба «Аллюр», бизнесмен Игорь Воротников был арестован.

Сегодня, 10 октября Новосибирский районный суд огласил приговор Игорю Воротникову.

— Воротников был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ, ему назначено наказание — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, — рассказали в пресс-службе районного суда. — Приговор в законную силу не вступил.

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