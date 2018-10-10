Обь без воды: жители четырех улиц в городе остались без коммуникаций

10 Окт. 07:51 2018-10-10T07:52:03+03:00

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По иску прокурора суд обязал администрацию города Обь вернуть жителям домов холодную воду.

— В прокуратуру поступила жалоба от местных жителей. Оказалось, что в жилом секторе на улицах Рубиновая, Южная, Изумрудная, Каштановая в городе Оби отсутствует центральный водопровод, а значит и холодная вода. А администрация города, в свою очередь не позаботилась о доставке питьевой воды, оставшимся без нее горожанам, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Обской городской суд удовлетворил иск прокурора города Оби, заставив администрацию города обеспечить жителей водой, либо организовать подвоз питьевой воды на вышеперечисленные улицы.

— В октябре судебная коллегия суда проверила законность данного решения, — добавили в ведомстве. — Требования прокурора признаны обоснованными, судебное постановление вступило в законную силу.