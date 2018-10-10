Перекопали все деревья: возле ТЭЦ-5 остановили прокладку кабеля, грозившего коммунальной аварией

10 Окт. 07:14 2018-10-10T07:17:14+03:00

Возле ТЭЦ-5 приставы временно остановили работы по прокладке электрического кабеля, которые велись с нарушениями

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Судебные приставы Октябрьского района, по решению суда, остановили земляные работы возле ТЭЦ-5 подрядной организации, которая работала без разрешения и документов.

— В сентябре администрация Октябрьского района узнала, что подрядная организация занимается прокладкой электрического кабеля, не обеспечив на участке проведения работ безопасность для движения транспорта и пешеходов, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. — Помимо этого, из-за самовольных земляных работ были уничтожены зеленые насаждения.

Также выяснилось, что дальнейшие работы могли привести к возникновению аварийных ситуаций, рабочие могли повредить уже имеющихся недалеко от места работ коммуникаций — водопровода, газоснабжения, канализационных труб и так далее. Администрация подала заявление в суд.

— Решение суда о запрете данной подрядной организации проводить дальнейшие земляные работы поступило на исполнение в районный отдел судебных приставов. Судебный пристав оперативно вручил руководителю организации требование о дальнейшем запрете работ, — добавили в ведомстве. — После этого работы были фактически прекращены.