Со скоростью 3 км/ч: площадь Лыщинского сковала глухая пробка
Одна из главных магистралей левого берега встала в глухую пробку — виной которой стало, конечно же, ДТП.
— Транспортный коллапс образовался на площади Лыщинского. Длинномер задел седан поворачивая на Октябрьский мост, в следствие чего образовалась пробка во все направления, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики с негодованием пишут, что потратили на подъезд к мосту более 40 минут, а также обращают внимание на то, что этот транспортный коллапс стал уже ежедневным.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение затруднено со всех подъездов к площади Лыщинского. Скорость движения машин на данном участке составляет от 3 до 7 км/ч. В целом по городу на данный момент пробки оцениваются в средних 5 баллов.
Одна из главных магистралей левого берега погрузилась в глухую пробку. Скрин: "Яндекс.Пробки".