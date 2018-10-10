Со скоростью 3 км/ч: площадь Лыщинского сковала глухая пробка

10 Окт. 06:48 2018-10-10T06:49:46+03:00

На площади Лыщинского ДТП спровоцировало пробку во все стороны. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Одна из главных магистралей левого берега встала в глухую пробку — виной которой стало, конечно же, ДТП.

— Транспортный коллапс образовался на площади Лыщинского. Длинномер задел седан поворачивая на Октябрьский мост, в следствие чего образовалась пробка во все направления, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики с негодованием пишут, что потратили на подъезд к мосту более 40 минут, а также обращают внимание на то, что этот транспортный коллапс стал уже ежедневным.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение затруднено со всех подъездов к площади Лыщинского. Скорость движения машин на данном участке составляет от 3 до 7 км/ч. В целом по городу на данный момент пробки оцениваются в средних 5 баллов.