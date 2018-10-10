Погода на день в Новосибирске: 10 октября будет плюс 10 градусов

10 Окт. 03:59 2018-10-10T04:11:12+03:00

Сегодня в Новосибирске будет тепло, дождей не ожидается. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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Сегодня в Новосибирске будет теплая погода до плюс 10 градусов и без дождей.

— В среду, 10 октября в Новосибирске ожидается переменная облачность, без дождей. Температура днем будет плюс 8-10 градусов, к ночи почти не изменится и составит плюс 6-8 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 9-14 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде дождя. Дневная температура составит плюс 7-12 градусов, ночная будет в пределах плюс 3-8 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную погоду с прояснениями, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, к ночи похолодает до плюс 3 градусов. К концу недели синоптики обещают кратковременное возвращение тепла до плюс 17 градусов.