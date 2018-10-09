2018-10-09T18:29:57+03:00
Спорт

Не спас и овертайм: хоккеисты «Сибири» проиграли «Словану»

Сегодняшний матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Братиславы
Екатерина КОМЯКОВА
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Сегодняшний матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Братиславы. Фото: hcsibir.ruСегодняшний матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Братиславы. Фото: hcsibir.ru
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Сегодня вечером подопечные Александра Андриевского потерпели 14-е поражение, сыграв 16 матчей. Новосибирские хоккеисты пропустили первый гол уже в первом отрезке встречи, и до самого конца третьего периода не могли сравнять счет, даже несмотря на то, что соперники многократно удалялись и оставляли «Сибирь» в большинстве. Во втором периоде из-за грубого нарушения сибиряки получили 4 минуты численного преимущества подряд, однако реализовать возможность так и не сумели. За несколько минут до финальной сирены шайбу в ворота гостей забросил Максим Казаков.

Впервые в нынешнем сезоне основное время для «Сибири» завершилось ничьей, и победителя пришлось выявлять в овертайме. Однако дополнительное время сыграло не на руку сибирякам – соперники смогли снова отличиться и вырвать победу.

Таким образом, ХК «Сибирь» по-прежнему остается на последней строчке в турнирной таблице – после 16-ти игр в активе у сибиряков всего 5 очков. Следующий матч подопечным Александра Андриевского предстоит провести в пятницу в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». Трансляция встречи начнется в 21:00 по новосибирскому времени.

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