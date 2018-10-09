Вынесен приговор учительнице, по недосмотру которой погиб 13-летний новосибирец

9 Окт. 16:27 2018-10-09T16:27:19+03:00

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3 июля в горах Сочи пропал юный новосибирец. 13-летний новосибирец совершал поход в составе туристической группы, но его упустили из виду на спуске с горы Фишт. Ребенка долго искали, нашли мертвым в труднодоступной местности. Мальчик упал с высоты и скончался от перелома черепа. В следственном комитете внимательно изучили дело, сегодня в Сочи вынесли приговор 55-летней учительнице Марине Чудиной, отвечавшей за турпоход. Нареканий с организационной стороны много:

- Имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, Чудина не оповестила о походе сотрудников МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения. Также установлено, что документация о проведенном инструктаже по технике безопасности отсутствовала, - сообщают в следственном управлении по Краснодарскому краю.

Марина Чудина вину признала, ей вынесли приговор: 1 год ограничения свободы. Учительница сможет находиться дома, но в течение года будет находиться под пристальным наблюдением, ей будет запрещено покидать жилье в определенные часы, есть еще ряд ограничений. Приговор в законную силу пока не вступил.