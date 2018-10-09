2018-10-09T14:16:49+03:00
Дом. Семья

«Привезли доширак «со вкусом дятла»: волонтеры выхаживают птицу, разбившуюся об окно

В Центр реабилитации диких животных привезли коробку с раненным дятлом, в которую была заботливо насыпана лапша быстрого приготовления
Александра БРУНЯ
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Дятлы часто попадают в неприятности в городе. Всему виной - чистые окна. Фото: ЦРДЖДятлы часто попадают в неприятности в городе. Всему виной - чистые окна. Фото: ЦРДЖ
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Дети нашли белоспинного дятла на земле на улице Кропоткина в районе метро «Гагаринская» в Новосибирске. Заботливо посадили птицу в коробку, а взрослые обратились к волонтерам.

— У него очень сильная черепно-мозговая травма. Дятлы достаточно частые гости в городе, и попадают в «стеклянные ловушки». Они врезаются в большие чистые окна жилых домов и падают, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Но больше всего волонтеров удивило другое, а именно чем хотели покормить птицу заботливые ребята.

— Дети щедро насыпали в коробку дятлу лапшу быстрого приготовления. Такого мы еще не видели. Нам привезли доширак «со вкусом дятла», — отметили в Центре.

Сейчас птицу выхаживают, но прогнозы делать опасаются. Слишком сильно дятел врезался в окно.

Дети пытались накормить дятла дошираком, но он предпочел кузнечика.

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