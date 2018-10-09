«Привезли доширак «со вкусом дятла»: волонтеры выхаживают птицу, разбившуюся об окно
Дети нашли белоспинного дятла на земле на улице Кропоткина в районе метро «Гагаринская» в Новосибирске. Заботливо посадили птицу в коробку, а взрослые обратились к волонтерам.
— У него очень сильная черепно-мозговая травма. Дятлы достаточно частые гости в городе, и попадают в «стеклянные ловушки». Они врезаются в большие чистые окна жилых домов и падают, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Но больше всего волонтеров удивило другое, а именно чем хотели покормить птицу заботливые ребята.
— Дети щедро насыпали в коробку дятлу лапшу быстрого приготовления. Такого мы еще не видели. Нам привезли доширак «со вкусом дятла», — отметили в Центре.
Сейчас птицу выхаживают, но прогнозы делать опасаются. Слишком сильно дятел врезался в окно.
Дети пытались накормить дятла дошираком, но он предпочел кузнечика.