Увидел окровавленный топор и пятна на полу: внимательный участковый раскрыл убийство в селе

9 Окт. 12:34 2018-10-09T12:34:01+03:00

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В Купинском районе в селе Чаинка благодаря внимательному участковому поймали опасного преступника. В село весной этого года приехал 53-летний житель, который освободился из тюрьмы. Наказание он отбывал за причинение тяжкого вреда здоровью, поэтому оставался под наблюдением правоохранителей.

В один из своих визитов участковый заметил на веранде окровавленный топор, но мужчина, который работал скотником объяснил, что это кровь животного.

— Пройдя в жилище, сотрудник полиции увидел на полу аналогичные пятна бурого цвета и следы волочения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Заподозрив мужчину в совершении преступления, участковый уполномоченный немедленно сообщил информацию в дежурную часть отдела полиции и продолжил наблюдение за домом, на случай если гражданин предпримет попытку скрыться.

Но мужчина не думал скрываться. Видимо, успокоился, подумав, что обманул участкового. Полицейские и следователи, которые прибыли на вызов участкового выяснили, что произошло в доме. Во дворе они нашли расчлененный труп другого мужчины.

— По данным следствия, вечером 7 октября к подозреваемому в гости пришел 63-летний потерпевший со спиртными напитками, — объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — Между мужчинами возникла ссора. После этого подозреваемый схватил нож.

По версии следствия, он зарезал своего гостя, а затем расчленил топором, чтобы спрятать во дворе следы преступления. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело против 53-летнего мужчины по статье «Убийство». Расследование продолжается.