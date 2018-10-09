2018-10-09T11:59:07+03:00
Происшествия

В тюрьму почти на 200 лет: в Новосибирске осудили банду наркоторговцев

В преступную организацию входило 16 человек
Александра БРУНЯ
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Под руководством Егора Ерохина члены группировки совершили 34 преступления.Под руководством Егора Ерохина члены группировки совершили 34 преступления.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирский областной суд окончательно огласил приговор банде наркоторговцев под предводительством Егора Ерохина. Он и еще 15 человек с 2013 по 2015 год продавали наркотики на территории Новосибирской области и Алтайского края.

— Суд установил, что Ерохин создал интернет-магазины для продажи бесконтактным способом наркотических средств и их аналогов на территории Бердска, Бийска и Барнаула, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В итоге под руководством Ерохина члены группировки совершили 34 преступления.

Главарь банды по решению суда ближайшие 19,5 лет проведет в колонии строгого режима. Остальные участники преступной группы, в том числе и три женщины получили срок от 7,5 лет до 16,5 лет лишения свободы. Их совокупное наказание составило почти 200 лет.

Решение Новосибирского областного суда на данный момент в силу еще не вступило.

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