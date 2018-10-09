2018-10-09T10:49:04+03:00
Происшествия

Аномальная зона: на знаменитом аварийном перекрестке опрокинулся кроссовер

На аварийном перекрестке в Первомайском районе кроссовер Honda CR-V лег на крышу
Надежда ЯРКОВА
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Кроссовер лег на крышу после столкновения на аварийном перекрестке.Кроссовер лег на крышу после столкновения на аварийном перекрестке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Пересечение улиц Ласточкина и Пихтовая — место концентрации ДТП, вот и сегодня на этом месте кроссовер опрокинулся после аварии с легковушкой.

— В Первомайском районе, на пересечении улиц Ласточкина и Пихтовой, столкнулись хэтчбэк и кроссовер Honda CR-V. В результате бокового удара «Хонда опрокинулась» на крышу, в салоне сработали подушки безопасности, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что на месте работают врачи скорой помощи. Авария осложнила движение для проезжающих в этом месте машин.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на данном участке дороги действительно затруднено. Скорость движения машин не превышает 20 км/ч.

Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать проблемный перекресток:

— Как всегда, наш перекресток любимый, для поцелуев — пишет один.

— Живу рядом, на этом участки пару раз в месяц обязательно машины бьются. Как аномальна зона, — добавляет второй.

— Там бьются постоянно, но с переворотом первый раз вижу на этом месте, — уточняет третий.

— Классика жанра для этого перекрестка, — подтверждает четвертый.

— Премия Дарвина, — отмечает четвертый.

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