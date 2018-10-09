Задаток вперед: в Новосибирске поймали работника, который обманывал новосибирцев с ремонтом
Мужчина, приехавший из ближнего зарубежья, входил в доверие к новосибирцам, брал задаток за работу и скрывался.
— Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину, жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в серии мошенничеств. Он обманывал жителей Новосибирска и области. Оперативники установили, что в течение нескольких лет мужчина занимался обманом горожан. Он предлагал им свои услуги по ремонту и строительству, входил к ним в доверие, после чего забирал задаток и скрывался. В качестве гарантии окончания работ мошенник оставлял заказчикам ксерокопии фиктивных документов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В настоящее время полицейские устанавливают другие эпизоды обмана. Всех пострадавших по вине мужчины, кто его узнает, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-21-90, 8(383) 232-21-65 или 8-953-769-7686.
Обманщик..