Задаток вперед: в Новосибирске поймали работника, который обманывал новосибирцев с ремонтом

9 Окт. 10:04 2018-10-09T10:12:07+03:00

Мужчина брал задаток за работу и сбегал, оставляя поддельные документы. Фото: МВД по Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

Мужчина, приехавший из ближнего зарубежья, входил в доверие к новосибирцам, брал задаток за работу и скрывался.

— Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину, жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в серии мошенничеств. Он обманывал жителей Новосибирска и области. Оперативники установили, что в течение нескольких лет мужчина занимался обманом горожан. Он предлагал им свои услуги по ремонту и строительству, входил к ним в доверие, после чего забирал задаток и скрывался. В качестве гарантии окончания работ мошенник оставлял заказчикам ксерокопии фиктивных документов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время полицейские устанавливают другие эпизоды обмана. Всех пострадавших по вине мужчины, кто его узнает, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-21-90, 8(383) 232-21-65 или 8-953-769-7686.