2018-10-09T09:39:34+03:00
Происшествия

«Директор школы проявил себя не с сильной стороны»: мэр Новосибирска прокомментировал ЧП с обрушением шкафов в школе

Во всех образовательных учреждениях после случившегося пройдут проверки
Татьяна СОЛОВОВА
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Шкафы рухнули на девочек во время урока. Фото: «Инцидент Новосибирск».Шкафы рухнули на девочек во время урока. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ЧП, которое произошло в школе №82. Напомним, в понедельник, 8 октября там на пятиклассниц во время урока технологии рухнули навесные шкафы.

- Я вижу, что директор школы проявил себя не с сильной стороны, не справляется со своими обязанностями, - заявил Анатолий Евгеньевич. - Но я усматриваю в этом ЧП и вину начальника отдела образования районной администрации. Я даю поручение департаменту образования мэрии заняться кадровым укреплением руководства школы, районной администрации - кадровым укреплением отдела образования.

Кроме того, заместитель мэра Валерий Шварцкопп заявил, что во всех образования, культуры, спорта, социальной сферы по случившего пройдут проверки.

- Перед началом учебного года каждый директор школы имеет полный пакет документов, среди которых должен быть акт приемки кабинетов комиссией по безопасности, созданной в школе. Таких документов, к сожалению, в школе № 82 не оказалось, - подчеркнул Валерий Шварцкопп.

В новосибирской школе во время урока на пятиклассниц рухнули шкафы.

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