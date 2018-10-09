Выплыло наружу: центральную дорогу в Бердске затопило нечистотами

9 Окт. 09:16 2018-10-09T09:17:18+03:00

В новостройке по улице Ленина в Бердске прорвало канализацию и дорогу затопило фекалиями

Изменить размер текста: A A

В Бердске произошла коммунальная авария — дорогу на центральной улице города затопило нечистотами. Стоки начали откачивать на дорогу, где проходит федеральная трасса «Чуйский тракт».

— Порвало канализацию в доме по улице Ленина, 126, это новостройка. Нечистоты затопили подвал дома. Коммунальщикам пришлось откачивать их при помощи насосов на дорогу. В доме давно был подтоп канализации, в итоге нашли место, оказалось что строители, которые строили этот дом, по Ленина,126,забили трубу строительным мусором, — пояснили в дежурно-диспетчерской службы Бердска.

В ведомстве добавили, что сейчас этот кусок трубы заменили, скоро его заделают полностью.