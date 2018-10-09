Страшный карьер: тело утонувшего в Кузбассе новосибирского дайвера до сих пор не подняли

9 Окт. 08:50 2018-10-09T09:16:08+03:00

Страшная трагедия произошла в прошедшие выходные: в затопленном карьере в Кемеровской области утонули два новосибирских дайвера

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Сейчас водолазы Кемеровской области пытаются поднять со дна тело Игоря Моргунова.

Напомним, в субботу, 6 октября, новосибирские аквалангисты приехали на технологический пруд, находящийся в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района (бывший затопленный карьер глубиной 70 м). Трое новосибирцев: 65-летний Владимир Забелин, 49-летний Игорь Моргунов и 49-летний Константин Гуляев решили впервые совершить в этом месте погружение. Один из мужчин, почувствовав нехватку кислорода, экстренно всплыл на поверхность. Подождав своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился к другим аквалангистам с просьбой о помощи в их поиске.

В воскресенье, 7 октября дайверы, приехавшие на помощь кузбасским спасателям подняли со дна тело Владимира Забелина.

— Тело второго погибшего дайвера не подняли со дна озера до сих пор. Работы продолжаются, — добавили в пресс-службе следственного комитета по Кемеровской области.