2018-10-09T09:16:08+03:00
Общество

Страшный карьер: тело утонувшего в Кузбассе новосибирского дайвера до сих пор не подняли

Страшная трагедия произошла в прошедшие выходные: в затопленном карьере в Кемеровской области утонули два новосибирских дайвера
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Спасатели с субботы не могут поднять тело утонувшего дайвера.Спасатели с субботы не могут поднять тело утонувшего дайвера.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сейчас водолазы Кемеровской области пытаются поднять со дна тело Игоря Моргунова.

Напомним, в субботу, 6 октября, новосибирские аквалангисты приехали на технологический пруд, находящийся в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района (бывший затопленный карьер глубиной 70 м). Трое новосибирцев: 65-летний Владимир Забелин, 49-летний Игорь Моргунов и 49-летний Константин Гуляев решили впервые совершить в этом месте погружение. Один из мужчин, почувствовав нехватку кислорода, экстренно всплыл на поверхность. Подождав своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился к другим аквалангистам с просьбой о помощи в их поиске.

В воскресенье, 7 октября дайверы, приехавшие на помощь кузбасским спасателям подняли со дна тело Владимира Забелина.

— Тело второго погибшего дайвера не подняли со дна озера до сих пор. Работы продолжаются, — добавили в пресс-службе следственного комитета по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке