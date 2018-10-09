Прекрасной Одетт нужно на Алтай: волонтеры ищут попутную машину в Барнаул для лебедя

9 Окт. 08:11 2018-10-09T08:11:39+03:00

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Красавица лебедь Одетт поступила в Центр реабилитации диких животных из Убинского района. У птицы застарелый перелом крыла, который, к сожалению, сросся неправильно.

— Больше этой птице не увидеть неба, — отметили в Центре. — Отчего мы выбрали такое имя для нее? От того, что наша красавица — настоящая хрупкая и кроткая принцесса! В ней нет и 7-ми килограмм, но силы и желания жить в ней на все 100.

Птица не сможет выжить в неволе. Все ее сородичи уже улетели в теплые страны, а она осталась. Теперь лебедя нужно перевезти в Барнаул, в специальный центр, где она будет жить. Поэтому волонтерам очень нужна «автопомощь».

— Мы очень осторожно и хорошо ее подготовим к отправке так, что она не доставит вам хлопот в пути! — заверили волонтеры.

Если вы в ближайшее время собираетесь в Барнаул и готовы взять с собой эту красавицу, обращайтесь по номеру — 8-913-945-29-25.