Переполох в «Сан Сити»: к торговому центру съехались 10 пожарных машин

9 Окт. 08:07 2018-10-09T08:08:29+03:00

К торговому центру съехались около 10 пожарных машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня к ТЦ «Сан Сити» в Ленинском районе приехали десять пожарных машин

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Во вторник, 9 октября до полудня к торговому центу «Сан Сити» приехали десять пожарных машин.

— Выезжали по вызову на «Сан Сити», там трех-четырехэтажная пристройка к зданию. Проверили, с вентиляции на крыше шел пар, — рассказал в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Эвакуации не проводилось, подразделения вернулись на место.

Как добавил подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», в одном из заведений торгового центра сработала сигнализация.