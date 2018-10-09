Горела дважды за сутки: из горящей пятиэтажки ночью спасли около 30 жильцов

9 Окт. 06:45 2018-10-09T06:47:25+03:00

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Пожар случился в ночь на вторник, 9 октября в пятиэтажном доме по улице Гурьевская, 33 в Октябрьском районе: пожарные выезжали дважды за сутки на тушение дома.

— Сообщение о пожаре получили в 2:39 ночи, уже через 6 минут пожарные были на месте. На момент прибытия из подвала дома шел дым. Пожарными из пятого подъезда были эвакуированы 26 человек, двое из них — дети, 7 человек были эвакуированы с помощью спасательных устройств. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В подвале подъезда №5 огнем были повреждены хозяйственные кладовые на площади 15 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 2:52 ночи, полностью справиться с пожаром удалось в 4:37 утра.

— В этом доме пожар был и вечером, в понедельник, 8 октября. Он был в другом месте, но в этом же доме,- добавили в МЧС.

Предварительная причина пожара — поджог, все материалы по двум фактам пожара направлены в лабораторию, для установления его причин.