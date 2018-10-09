В «Ауру» не попасть: новосибирцы столпились перед закрытыми дверями торгового центра

9 Окт. 06:14 2018-10-09T06:14:15+03:00

С раннего утра в ТЦ «Ауру» не пускают персонал и покупателей

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Оказалось, что в торговом центре утром проходила учебная эвакуация.

— Стою возле ауры с 9:40 утра, не пускают покупателей и персонал. Хотя супермаркет «Окей» с 9 утра работает, он закрыт. А должны пускать покупателей, — сообщил КП -Новосибирск очевидец Игорь Поляков.

В пресс-службе ТЦ «Аура» сказали, что сегодня в торговом центре проходили мероприятия, была учебная эвакуация.

Игорь Поляков добавил, что позже «Окей» открыли, пообещав в 10:00 запустить покупателей.