В «Ауру» не попасть: новосибирцы столпились перед закрытыми дверями торгового центра
С раннего утра в ТЦ «Ауру» не пускают персонал и покупателей
Новосибирцы столпились перед закрытыми дверями "Ауры". Фото: Игорь Поляков.
Изменить размер текста:
Оказалось, что в торговом центре утром проходила учебная эвакуация.
— Стою возле ауры с 9:40 утра, не пускают покупателей и персонал. Хотя супермаркет «Окей» с 9 утра работает, он закрыт. А должны пускать покупателей, — сообщил КП -Новосибирск очевидец Игорь Поляков.
В пресс-службе ТЦ «Аура» сказали, что сегодня в торговом центре проходили мероприятия, была учебная эвакуация.
Игорь Поляков добавил, что позже «Окей» открыли, пообещав в 10:00 запустить покупателей.
Двери ТЦ с утра оказались закрыты, хотя супермаркет "Окей" работает с 9 утра. Фото: Игорь Поляков.