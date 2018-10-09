Ветка с арбузами и банан на веревке: капуцинам в зоопарке устроили сезонное пиршество
Бурых капуцинов в зоопарке покормили свежими фруктами и сезонными овощами, развесив их по вольеру на веревках и насадив на ветки.
На прошлой неделе в новосибирском зоопарке прошло показательное кормление бурых капуцинов: овощи и фрукты подвесили на веревках по всему вольеру. Капуцины, играясь , угощались вкусными лакомствами.
— Из угощений были бананы, тыквы и даже арбузы, надетые на ветки в вольере. Это для удобства, и чтобы им не было скучно кушать. А так прыгают с ветки на ветку, что-то снимают, что-то срывают, — добавили в новосибирском зоопарке.
Капуцины с удовольствием поглощали лакомства, перемещаясь по клетке, то срывая, то снимая их с веток.
Капуцины..