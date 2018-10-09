2018-10-09T05:20:15+03:00
Дом. Семья

Ветка с арбузами и банан на веревке: капуцинам в зоопарке устроили сезонное пиршество

Болтающиеся бананы и тыквы: фрукты и сезонные свежие овощи развешали по вольеру с обезьянами
Надежда ЯРКОВА
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Арбузы на ветках и бананы на веревках - так угощали вкусняшками бурых капуцинов. Стоп-кадр с видео новосибирского зоопарка.Арбузы на ветках и бананы на веревках - так угощали вкусняшками бурых капуцинов. Стоп-кадр с видео новосибирского зоопарка.
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Бурых капуцинов в зоопарке покормили свежими фруктами и сезонными овощами, развесив их по вольеру на веревках и насадив на ветки.

На прошлой неделе в новосибирском зоопарке прошло показательное кормление бурых капуцинов: овощи и фрукты подвесили на веревках по всему вольеру. Капуцины, играясь , угощались вкусными лакомствами.

— Из угощений были бананы, тыквы и даже арбузы, надетые на ветки в вольере. Это для удобства, и чтобы им не было скучно кушать. А так прыгают с ветки на ветку, что-то снимают, что-то срывают, — добавили в новосибирском зоопарке.

Капуцины с удовольствием поглощали лакомства, перемещаясь по клетке, то срывая, то снимая их с веток.

Капуцины..

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