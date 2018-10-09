Погода на день в Новосибирске: 9 октября тепло до плюс 17 градусов

9 Окт. 03:47 2018-10-09T03:48:07+03:00

Сегодня в городе будет тепло и сухо. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в Новосибирске будет теплая погода до плюс 17 градусов и без дождей.

— Во вторник, 9 октября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, к ночи температура опустится до плюс 4-6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, но возможны порывы до 15 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, по юго-востоку осадков не ожидается. Днем будет тепло до плюс 13-18 градусов, ночью прохладнее: до плюс 2-7 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду. Днем потеплеет до плюс 16 градусов, к ночи температура опустится до плюс 9 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, будет относительно тепло.