На новосибирских пятиклассниц во время урока рухнуло четыре шкафа

8 Окт. 17:08 2018-10-08T17:08:15+03:00

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Вечером в понедельник, 8 октября, произошло ЧП в школе №82 города Новосибирска: там во время урока технологии на пятиклассниц рухнуло четыре шкафа.

- Мы осмотрели пять девочек: ни у одной из них нет серьезных травм, только ушибы и ссадины, - рассказала Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции "Скорой помощи".

Тем временем следователи уже начали проверку по факту случившегося:

- На месте происшествия работает следственная группа, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы.

Согласно части 2 статьи 238 УК РФ и части 2 статьи 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, халатность), виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

"Комсомолка" просит откликнуться родителей пострадавших девочек: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.