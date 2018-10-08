На новосибирских пятиклассниц во время урока рухнуло четыре шкафа
Вечером в понедельник, 8 октября, произошло ЧП в школе №82 города Новосибирска: там во время урока технологии на пятиклассниц рухнуло четыре шкафа.
- Мы осмотрели пять девочек: ни у одной из них нет серьезных травм, только ушибы и ссадины, - рассказала Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции "Скорой помощи".
Тем временем следователи уже начали проверку по факту случившегося:
- На месте происшествия работает следственная группа, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы.
Согласно части 2 статьи 238 УК РФ и части 2 статьи 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, халатность), виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
"Комсомолка" просит откликнуться родителей пострадавших девочек: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.