«Расчистить территорию»: для нового ледового дворца вырубят почти 1,5 тысячи деревьев

8 Окт. 14:40 2018-10-08T14:40:09+03:00

В основном возраст деревьев под вырубку колеблется от 5 до 30 лет. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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В Новосибирске начинаются работы по строительству нового ЛДС. Уже опубликованы документы на расчистку территории. По данным сайта госзакупок на вырубку деревьев планируют потратить 7 миллионов 140 тысяч рублей. Подрядчика будут выбирать на аукционе. Кто именно получит госзаказ, станет понятно 26 октября.

Заказчик — Министерство строительства Новосибирской области хочет вырубить 1,4 тысячи деревьев и 127 кустарников. Победитель торгов должен справиться с этой задачей в течение 20 дней после получения необходимых документов.

Планируется ,что будут вырублены тополя, березы, осины, яблони, клены, сосны, ивы, черемухи, лиственницы и кустарники. При этом аварийных среди них всего 19 деревьев и 3 кустарника. Самому возрастному дереву, иве — 80 лет, тополю — 70, а лиственнице 56 лет. Но в основном возраст деревьев под вырубку колеблется от 5 до 30 лет.