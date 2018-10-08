2018-10-08T13:25:10+03:00
Общество

Привел за руку: старший брат заставил новосибирца заплатить 76 штрафов

Сумма скопилась приличная - несколько десятков тысяч рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирец слишком часто нарушал, а за это нужно платить...Новосибирец слишком часто нарушал, а за это нужно платить...Фото: Андрей КОПАЛОВ
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21-летний новосибирец попал в неприятную ситуацию. Молодой человек был на грани расставания со своим автомобилем Volkswagen Polo, его должны были арестовать приставы за неуплату штрафов. Причем в этой ситуации есть еще и предыстория: машину арестовали в сентябре, штрафов у водителя накопилось 54 штуки, общая сумма по ним составила 85 тысяч рублей.

- Тогда должник оперативно оплатил 22,5 тысячи рублей, но так как долг был оплачен не в полной мере, автомобиль так и остался под арестом, - поясняют в управлении судебных приставов.

Позже обнаружились еще штрафы, дополнительно на 53 тысячи. После такой находки приставы решили, что пора машину продавать и гасить долги. Но владелец машины все-таки успел внести деньги.

- Должник явился в отдел судебных приставов в сопровождении старшего брата и погасил всю оставшуюся часть долга – более 100 тысяч рублей, - сообщают окончание истории приставы.

Арест с машины сняли и вернули ее владельцу. Остается только надеяться, что эта история заставит автомобилиста следовать правилам дорожного движения.

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