Привел за руку: старший брат заставил новосибирца заплатить 76 штрафов
21-летний новосибирец попал в неприятную ситуацию. Молодой человек был на грани расставания со своим автомобилем Volkswagen Polo, его должны были арестовать приставы за неуплату штрафов. Причем в этой ситуации есть еще и предыстория: машину арестовали в сентябре, штрафов у водителя накопилось 54 штуки, общая сумма по ним составила 85 тысяч рублей.
- Тогда должник оперативно оплатил 22,5 тысячи рублей, но так как долг был оплачен не в полной мере, автомобиль так и остался под арестом, - поясняют в управлении судебных приставов.
Позже обнаружились еще штрафы, дополнительно на 53 тысячи. После такой находки приставы решили, что пора машину продавать и гасить долги. Но владелец машины все-таки успел внести деньги.
- Должник явился в отдел судебных приставов в сопровождении старшего брата и погасил всю оставшуюся часть долга – более 100 тысяч рублей, - сообщают окончание истории приставы.
Арест с машины сняли и вернули ее владельцу. Остается только надеяться, что эта история заставит автомобилиста следовать правилам дорожного движения.