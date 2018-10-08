«Слепым вход запрещен»: новосибирский магазин выгнал незрячую женщину с собакой-поводырем

8 Окт. 12:38 2018-10-08T12:40:40+03:00

Прокуратура нашла нарушения в работе магазина, а именно отсутствие условий для инвалидов, в том числе и с расстройством функции зрения. Фото: Архив КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В конце сентября, магазин «Фасоль», который находится в «Тихом центре» Новосибирска по улице Урицкого, 3 выгнал незрячую женщину с собакой-поводырем. В итоге эта история не осталась без внимания со стороны прокуратуры. И сегодня стали известны результаты проверки правоохранителей.

Прокуратура нашла нарушения в работе магазина, а именно отсутствие условий для инвалидов, в том числе и с расстройством функции зрения. Прокурор возбудил административное дело за «Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры», наказание за которое — штраф от 2 до 3 тысяч рублей для служебного лица.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области добавили, что владелец магазина должен будет в ближайшее время устранить нарушения, которые были выявлены после проверки. За этим особо проследят правоохранители.