2018-10-08T12:40:40+03:00
Общество

«Слепым вход запрещен»: новосибирский магазин выгнал незрячую женщину с собакой-поводырем

Прокуратура проверила организацию, и нашла нарушения закона
Александра БРУНЯАлександра ВЕРЕЩАГИНА
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Прокуратура нашла нарушения в работе магазина, а именно отсутствие условий для инвалидов, в том числе и с расстройством функции зрения. Фото: Архив КППрокуратура нашла нарушения в работе магазина, а именно отсутствие условий для инвалидов, в том числе и с расстройством функции зрения. Фото: Архив КПФото: Андрей КОПАЛОВ
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В конце сентября, магазин «Фасоль», который находится в «Тихом центре» Новосибирска по улице Урицкого, 3 выгнал незрячую женщину с собакой-поводырем. В итоге эта история не осталась без внимания со стороны прокуратуры. И сегодня стали известны результаты проверки правоохранителей.

Прокуратура нашла нарушения в работе магазина, а именно отсутствие условий для инвалидов, в том числе и с расстройством функции зрения. Прокурор возбудил административное дело за «Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры», наказание за которое — штраф от 2 до 3 тысяч рублей для служебного лица.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области добавили, что владелец магазина должен будет в ближайшее время устранить нарушения, которые были выявлены после проверки. За этим особо проследят правоохранители.

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