Вооружены и опасны: полицейские поймали ограбивших в масках магазин молодых парней

8 Окт. 10:56 2018-10-08T11:01:58+03:00

Двое молодых людей в масках ограбили супермаркет и попались. Фото: МВД по Новосибирской области.

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В воскресенье, 7 октября двое в масках ворвались в магазин на улице Державина: ограбление попало на видео.

— 7 октября в 9 вечера в супермаркет на улице Державина, вошли двое неизвестных в масках. Угрожая продавцу пневматическим пистолетом и монтировкой, они украли из кассы более 52 тысяч рублей, после чего скрылись, после чего продавец нажала «тревожную» кнопку, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии возле дома по улице Крылова задержали подозреваемых, после чего передали их полицейским.

— Задержанными оказались ранее не судимые жители Новосибирска 18-ти и 19-ти лет. Во время их досмотра полицейские нашли у них учебную гранату, пневматический и газовый пистолеты, нож, баллонный ключ и часть денег, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. В отношении молодых людей решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.