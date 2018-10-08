2018-10-08T10:31:24+03:00
Общество

Крови и зрелищ: новосибирцев взволновал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Новосибирцы на прошедшей неделе интересовались боем Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора и новым фильмом «Веном»
Надежда ЯРКОВА
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Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор - стал самой популярной темой запроса у новосибирцев. Фото: REUTERS.Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор - стал самой популярной темой запроса у новосибирцев. Фото: REUTERS.
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Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес новосибирцев за прошедшую неделю, с 1 по 7 октября.

— Сервис «Яндекс» посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Новосибирской области за текущую неделю, и выделили топ событий, интерес к которым резко вырос по сравнению с предыдущей неделей, — рассказали в пресс-службе компании.

Так, на первом месте по интересам жителей Новосибирска оказался бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Вот какие вопросы задавали горожане чаще всего: [во сколько бой хабиба и конора], [прямой эфир хабиб и конор], [жена хабиба]. На втором месте по интересу оказалась премьера фильма «Веном», а на третьем — День учителя, при этом новосибирцы задавали вот такие темы в поисковике: [день учителя 2018], [поздравления с днем учителя в стихах красивые], [стихи на день учителя].

Также новосибирцы не остались равнодушны к смерти артиста Романа Карцева ( четвертое место в поисковых запросах), и к UFC 229 — турниру по смешанным единоборствам между Хабибом и Макгрегором (пятое место).

На шестом месте — матч футбольной Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал», седьмое место по популярности запросов касалось смерти певца Шарля Азнавура, а восьмое — смерти певицы Монсеррат Кабалье. Девятое место — премьера фильма «На районе», и на десятом месте — арест актера Михаила Фатеева, известного по сериалу «Глухарь».

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