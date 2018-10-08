2018-10-08T09:46:38+03:00
Общество

Два новосибирских дайвера утонули на заброшенном карьере в Кузбассе

Трагедия произошла в прошедшие выходные в Ленинск-Кузнецком районе
Надежда ЯРКОВА
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Два новосибирских дайвера утонули в Кемеровской области.Два новосибирских дайвера утонули в Кемеровской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В субботу, 6 октября два новосибирских аквалангиста утонули на заброшенном карьере. Это произошло недалеко от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

— В воскресенье, 7 октября было найдено и поднято на поверхность тело 65-летнего аквалангиста. Предварительно установлено, что 6 октября новосибирские аквалангисты приехали на технологический пруд, находящийся в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района (бывший затопленный карьер глубиной 70 м). Там они совершили погружение, через некоторое время на поверхность поднялся только один, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Мужчина пояснил, что они планировали опуститься до 20 метров, однако он почувствовал нехватку кислорода и экстренно всплыл на поверхность. Немного подождав своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился к другим аквалангистам с просьбой о помощи в их поиске. Однако самостоятельно найти пропавших людей не удалось.

Водолазы МЧС, на глубине в 20 метров, аквалангистов не обнаружили. Тогда к поискам были привлечены дайверы из Новосибирска, которые имеют допуск к погружению на глубину 60 метров.

— На середине водоема, на глубине 34 метров тела аквалангистов были обнаружены, сразу поднять удалось только одного, тело второго опустилось глубже, на 40 метров. Работа дайверов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды, — отметили в ведомстве.

В следственном комитете добавили, что на специальном датчике, который был закреплен на руке погибшего аквалангиста, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра. Оборудование погибшего также осмотрено, по предварительной информации, оно было исправно.

В настоящее время идут работы по поднятию тела второго погибшего дайвера. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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