2018-10-08T09:36:51+03:00
Общество

Олимпийское золото: новосибирский пловец стал лучшим на юношеских играх в Аргентине

18-летний пловец Даниил Марков получил золото за участие в полуфинальном заплыве
Надежда ЯРКОВА
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Молодой пловец из Новосибирска взял золото в Аргентине. Фото с личной страницы сойсетей Данила Маркова.Молодой пловец из Новосибирска взял золото в Аргентине. Фото с личной страницы сойсетей Данила Маркова.
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Пловец из Новосибирска Даниил Марков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в столице Аргентины Буэнос-Айресе

В воскресенье, 7 октября сборная России взяла золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

— Сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. «Золото» получили спортсмены: Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Даниил Марков и Владислав Герасименко. Все они принимали участие в полуфинальном заплыве, говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

Спортсмены Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова и Елизавета Клеванович преодолели дистанцию за 3 минуты 28,50 секунды.

Второе место заняли бразильцы с результатом 3 минуты 30,13 секунд, третье досталось Китаю, спортмены преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 30,45 секунды.

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