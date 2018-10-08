Олимпийское золото: новосибирский пловец стал лучшим на юношеских играх в Аргентине
Пловец из Новосибирска Даниил Марков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в столице Аргентины Буэнос-Айресе
В воскресенье, 7 октября сборная России взяла золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
— Сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. «Золото» получили спортсмены: Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Даниил Марков и Владислав Герасименко. Все они принимали участие в полуфинальном заплыве, говорится в сообщении Олимпийского комитета России.
Спортсмены Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова и Елизавета Клеванович преодолели дистанцию за 3 минуты 28,50 секунды.
Второе место заняли бразильцы с результатом 3 минуты 30,13 секунд, третье досталось Китаю, спортмены преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 30,45 секунды.