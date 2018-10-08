Вот это разворот: «Тойота» улетела с дороги после тарана «Яндекс.Такси»

8 Окт. 07:37 2018-10-08T07:37:29+03:00

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Водитель «Тойоты» не увидел машину такси и столкнулся с ней при развороте: после ДТП стало плохо пассажиру такси.

— Водитель за рулем Kia «Яндекс.Такси» ехал по проспекту Карла Маркса со стороны моста в сторону Ватутина, а водитель Toyota во встречном направлении. На перекрестке водитель «Тойоты» во время разворота не увидел в правом ряду таксиста и столкнулся с ним, после чего, «Тойоту» развернуло на противоположную сторону дороги и она, пролетев через парковочные карманы, вылетела на тротуар. При этом машина чуть не сбила дворника, который убирал рядом листву, — рассказали аварийные комиссары «Автоспас» в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

В автомобиле «Киа», принадлежащего «Яндекс.Такси» 24-летнему пассажиру стало плохо, ему вызвали скорую.

Все участники аварии остались ждать ГИБДД.