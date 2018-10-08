2018-10-08T06:53:10+03:00
Общество

«Грязное» послание: водителя «Хонды» наказали за парковку на тротуаре

Возмущенные жильцы дома оставили послание владельцу «Хонды», обкидав машину мусором
Надежда ЯРКОВА
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Владельца "Хонды" с утра ждал неприятный сюприз от недовольных соседей.Владельца "Хонды" с утра ждал неприятный сюприз от недовольных соседей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Недовольные парковой на тротуаре жильцы, закидали «Хонду» мусором во дворе дома в Дзержинском районе.

— Вот такое «грязное» послание оставили водителю Хонды жильцы дома №54/1 на улице Красина. Судя по фото, автолюбитель припарковал свой седан на тротуаре, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не остались равнодушны к данной проблеме и начали активно обсуждать произошедшее. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:

— Надо было прям в подъезд заехать, что-то поскромничал, — пишет один.

— Судя по содержимому, какая-то маман не прошла. Причем насвинячила, еще похлеще водителя авто, — отмечает второй.

— Да, он не прав, спору нет, но хорош ли тот человек, что раскидал мусор? По мне так такая же свинья, — считает третий.

— А дворнику все убирать, — добавляет четвертый.

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