«Грязное» послание: водителя «Хонды» наказали за парковку на тротуаре
Недовольные парковой на тротуаре жильцы, закидали «Хонду» мусором во дворе дома в Дзержинском районе.
— Вот такое «грязное» послание оставили водителю Хонды жильцы дома №54/1 на улице Красина. Судя по фото, автолюбитель припарковал свой седан на тротуаре, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей не остались равнодушны к данной проблеме и начали активно обсуждать произошедшее. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:
— Надо было прям в подъезд заехать, что-то поскромничал, — пишет один.
— Судя по содержимому, какая-то маман не прошла. Причем насвинячила, еще похлеще водителя авто, — отмечает второй.
— Да, он не прав, спору нет, но хорош ли тот человек, что раскидал мусор? По мне так такая же свинья, — считает третий.
— А дворнику все убирать, — добавляет четвертый.