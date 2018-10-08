Больницы, музыкальные и шахматные школы: мужчина обкрадывал новосибирцев в общественных местах

8 Окт. 06:03 2018-10-08T06:03:47+03:00

Мужчина обкрадывал горожан в бассейнах, фитнес-клубах и во время занятий в музыкальных школах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новосибирец занимался кражами в музыкальных школах, фитнес-клубах и даже частных больницах и наконец — попался

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Новосибирец промышлял кражами в салонах красоты, музыкальных школах и частных больницах города, а сейчас взят под стражу.

— Мужчина занимался кражами в офисах частных компаний, на стадионе «Спартак», в фитнес-клубах, бассейне, салоне красоты, а также в музыкальной и шахматной школах. Украденные телефоны и ноутбуки он сбывал на одном из рынков Новосибирска. Самая крупная кража была совершена 28 августа в частной медицинской клинике, где у женщины был похищен дорогой смартфон и кошелек с деньгами — ущерб превысил 116 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что к кражам причастен 35-летний житель Новосибирска. Полицейские выяснили, что мужчина свободно проникал в различные организации, где тайно похищал, сотовые телефон и оргтехнику. В настоящее время оперативники установили его причастность к 12 преступным эпизодам, общий ущерб по которым превысил 250 тысяч рублей.

— По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье — кража. Сам мужчина, уже ранее судимый за хищение чужого имущество, находится под стражей, — добавили в полиции.

Сейчас оперативники проводят мероприятия по розыску похищенного и установление возможных других эпизодов краж мужчиной.