2018-10-08T07:11:59+03:00
Происшествия

Улетел в кювет: в аварии на Советском шоссе погиб водитель «Ниссана»

Водитель минивэна Nissan Liberty погиб в вечерней аварии на перекрестке возле поселка Мичуринский
Надежда ЯРКОВА
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От удара одна из машин улетела в кювет.От удара одна из машин улетела в кювет.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Смертельная авария случилась в воскресенье, 7 октября в 22:00 на Советском шоссе: один водитель погиб.

— Вечером 7 октября на перекрестке поселка Мичуринский столкнулись седан Honda Accord и минивэн Nissan Liberty, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы аварии, водитель «Ниссана» ехал в сторону ОбьГЭСа, в этот момент на перекрестке разворачивался водитель за рулем «Хонды». Мужчина на минивэне попытался уйти от удара, но машины столкнулись по касательной, после чего «Ниссан» вылетел в кювет и ударился передней частью.

По данным областного МВД, за рулем «Хонды» был 44-летний житель Бердска, за рулем «Ниссан Либерти» — 52-летний житель Новосибирска. От полученных травм водитель минивэна скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— В машинах от ударов сработали подушки безопасности. Также у «Хонды» в столкновении вырвало колесо, — добавили очевидцы. — Водитель и двое пассажиров «Хонды» получили травмы разной степени тяжести.

На вечерней дороге столкнулись две иномарки: "Ниссан" и "Хонда". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На вечерней дороге столкнулись две иномарки: "Ниссан" и "Хонда".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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