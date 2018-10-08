2018-10-08T04:38:04+03:00
Общество

Дома и стены помогают: «Сибирь» разгромила рижское «Динамо» в домашнем матче

ХК «Сибирь» одержал первую домашнюю победу: обыграл рижское «Динамо» со счетом 6:3
Надежда ЯРКОВА
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"Сибирь" уверенно обыграла "рижское "Динамо" на домашнем матче в воскресенье, 7 октября. Фото: ХК "Сибирь"."Сибирь" уверенно обыграла "рижское "Динамо" на домашнем матче в воскресенье, 7 октября. Фото: ХК "Сибирь".
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ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в воскресенье, 7 октября в ЛДС «Сибирь».

— В очередном домашнем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» переиграла рижское «Динамо» с разгромным счетом 6:3, — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков. Первый гол в ворота гостей на 10-ой минуте отправил нападающий «Сибири» Владимир Пешехонов. Во втором периоде отличился Данил Романцев, не без помощи Владимира Пешехонова и Алексея Яковлева, забив в ворота «Динамо» на 31-ой минуте матча, сделав дубль в ворота соперников уже на 32-ой минуте.

Также загнать шайбу в ворота «Динамо» удалось на 33-ей минуте Никита Михайлов, признанный на прошлой неделе лучшим новичком КХЛ. А после, на 40-ой минуте второго периода шайбу забил Егор Дугин, увеличив отрыв до победных 5:0 в пользу новосибирского клуба.

После гостям удалось забить три шайбы в ворота «Сибири», но их это не спасло. Данил Романцев, на 58-ой минуте оформив хет-трик, отправил шестую, разгромную шайбу в ворота соперников. Таким образом, игра завершилась в пользу новосибирской команды со счетом 6:3.

Добавим, следующая игра «Сибири» пройдет в Новосибирске 9 октября с ХК «Слован» из Братиславы.

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