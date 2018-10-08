Погода на день в Новосибирске: 8 октября на смену теплу пришло похолодание и дождь

8 Окт. 03:54 2018-10-08T03:55:10+03:00

На смену теплу в город пришло похолодание с дождем. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Неделя начнется со смены погоды: после теплых выходных в город вернулось похолодание, а с ним и дожди.

— В понедельник, 8 октября в Новосибирске будет переменная облачность, ночью и утром временами небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Температура днем составит плюс 11-13 градусов, к ночи похолодает до плюс 5-7 градусов, в пригороде может опуститься до 0- плюс 2 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Дневная температура составит плюс 11-16 градусов, местами до плюс 5-10 градусов. Ночью станет еще прохладнее: до плюс 3-8 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

На «Яндексе» похожий прогноз: днем будет облачно с прояснениями, днем будет тепло до плюс 12 градусов, ночью температура опустится до плюс 6 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится: будет относительно тепло, но дождливо.