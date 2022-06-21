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Общество21 июня 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 21 июня 2022 года: мужчина обвинил пациентов психбольницы в изнасиловании сына, загорелся мусорный полигон

Рассказываем последние новости Новосибирска на 21 июня 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем главные новости Новосибирска на 21 июня.

Сообщаем главные новости Новосибирска на 21 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НОВОСИБИРЕЦ ОБВИНИЛ ПАЦИЕНТОВ ПСИХБОЛЬНИЦЫ В ИЗНАСИЛОВАНИИ СЫНА

Вокруг одной из психиатрических больниц Новосибирска разразился скандал. Отец 22-летнего парня обвиняет других пациентов в том, что они били и изнасиловали его сына. У мужчины есть претензии и к персоналу. Как он уверяет, медики не реагировали на издевательства и не водили его сына гулять и мыться.

ЗАГОРЕЛСЯ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

В Новосибирской области загорелся мусорный полигон - огонь заметили в Верх-Туле. Площадь пожара составила 800 квадратов.

ВОЗЛЕ КАРАКАНСКОГО БОРА НАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

На берегу у Караканского бора нашли труп мужчины. Это произошло недалеко от места проведения фестиваля-кемпинга «Индия», тело обнаружили его участники.

ПАССАЖИРОВ РЕЙСА ТОМСК — НОВОСИБИРСК ВМЕСТО САМОЛЕТА ПОСАДИЛИ НА АВТОБУС

Томская транспортная прокуратура организовала проверку после отмены рейса «Томск — Новосибирск». Люди должны были прилететь в столицу Сибири 18 июня, но авиакомпания S7 отменила рейс. Однако части пассажиров все же удалось прибыть по месту назначения — авиакомпания купила билеты на автобус.

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