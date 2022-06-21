Последние новости Новосибирска на 21 июня 2022 года: мужчина обвинил пациентов психбольницы в изнасиловании сына, загорелся мусорный полигон

Сообщаем главные новости Новосибирска на 21 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НОВОСИБИРЕЦ ОБВИНИЛ ПАЦИЕНТОВ ПСИХБОЛЬНИЦЫ В ИЗНАСИЛОВАНИИ СЫНА

Вокруг одной из психиатрических больниц Новосибирска разразился скандал. Отец 22-летнего парня обвиняет других пациентов в том, что они били и изнасиловали его сына. У мужчины есть претензии и к персоналу. Как он уверяет, медики не реагировали на издевательства и не водили его сына гулять и мыться.

ЗАГОРЕЛСЯ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

В Новосибирской области загорелся мусорный полигон - огонь заметили в Верх-Туле. Площадь пожара составила 800 квадратов.

ВОЗЛЕ КАРАКАНСКОГО БОРА НАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

На берегу у Караканского бора нашли труп мужчины. Это произошло недалеко от места проведения фестиваля-кемпинга «Индия», тело обнаружили его участники.

ПАССАЖИРОВ РЕЙСА ТОМСК — НОВОСИБИРСК ВМЕСТО САМОЛЕТА ПОСАДИЛИ НА АВТОБУС

Томская транспортная прокуратура организовала проверку после отмены рейса «Томск — Новосибирск». Люди должны были прилететь в столицу Сибири 18 июня, но авиакомпания S7 отменила рейс. Однако части пассажиров все же удалось прибыть по месту назначения — авиакомпания купила билеты на автобус.

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