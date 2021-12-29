«Новосибирский квартал»: воплощаем в жизнь хорошие идеи

Заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова. Фото: ООО СЗ «Новосибирский Квартал»

Проектное финансирование стало для застройщиков обыденной реальностью, рост цен на строительные материалы поменял экономику проектов, покупательские стратегии заставляют думать о создании нового продукта. Все эти факторы привели к изменению рынка.

Заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова рассказала о результатах своей команды в 2021 году, а также о рисках и возможностях 2022-го.

- С чем ваша группа компаний заходит в новый год? Каковы результаты?

- Наши результаты выглядят лучше рынка в целом. Меня радует, что компания «Новосибирский квартал» продолжает динамично развиваться в этот непростой период: суммарно наша группа компаний построила в 2021 году в Новосибирске и Барнауле более 220 000 квадратных метров жилья. Это солидный результат, свидетельствующий о правильной стратегии компании.

Мы продолжили работу над качеством проектов: усилили инфраструктурные решения, улучшили квартирографию, начали применять новые фасадные решения. В конце 2021 года мы досрочно ввели в эксплуатацию наш знаковый объект «Дом на Дачной», а затем открыли новый офис компании в этом здании. Также продолжается строительство наших флагманских проектов на территории Новосибирской области - микрорайона Фламинго и жилого комплекса Кольца. Объемы приличные, экономика по объектам хорошая, поэтому, несмотря на то, что легким этот период не назовешь, результаты радуют.

Кольцевые аллеи станут местом отдыха и прогулок для жителей ЖК «Кольца». Фото: ООО СЗ «Новосибирский Квартал»

- Вы уже говорили, что «Дом на Дачной» - это первый шаг компании к строительству серьезных объектов непосредственно в Новосибирске. Насколько этот опыт удачен?

- Мы довольны результатом, причем и качеством объекта, и экономическим эффектом. «Новосибирский квартал» построил в центре города хороший, красивый дом с подземной парковкой. Мы вышли на новый класс жилья и показали, что вполне состоялись как строительная организация и готовы работать на территории города. Основной объем квартир продан, осталось несколько больших полногабаритных «трешек». Для кого-то это прекрасный шанс купить отличную квартиру в хорошем месте по вполне комфортной цене.

- Когда в завершающую стадию войдет другой ваш значимый и крупный проект - Фламинго?

- К счастью, там нам еще строить и строить. Фламинго растет быстро, и за этот год микрорайон очень похорошел. В свое время мы купили в данной локации огромный участок земли, на момент покупки даже сомневались в правильности решения. Однако сейчас понимаем, каким верным и стратегически грамотным оно было. Сегодня участок застроен нами примерно на 70%, то есть в пятилетней перспективе мы будем работать на этой площадке. Проект вошел в приятную для любого застройщика стадию, когда продукт становится узнаваемым на рынке, получает хорошую обратную связь и продажи совершаются легко, без проблем. Сегодня Фламинго - это крепкий бренд, который хорошо знают жители левобережья. Похожая ситуация с Краснообском, где мы возводим жилой комплекс Кольца. Локация настолько привлекательна для покупателей, обладает таким мощным потенциалом, что мы связываем с ней свои дальнейшие планы.

- Чем Кольца отличаются от привычной застройки Краснообска?

- Микрорайон более яркий, современный, спроектирован с пониманием новых условий формирования городской среды. Много сил и внимания будет уделено в этой локации благоустройству. Кроме того, мы поработали над планировками квартир, немного скорректировали их, чтобы сделать более удобными для жизни. Но ключевое преимущество микрорайона Кольца - это прекрасная экология, чистый воздух и очень дружелюбная атмосфера. Краснообску в этом плане есть чем гордиться.

В ЖК Фламинго между домами застройщик разместил сразу несколько спортивных площадок для детей разного возраста. Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Какого жилья сейчас не хватает на рынке?

- Уверена, что мы в краткосрочной перспективе увидим повышенный спрос на малоэтажные дома, а также усилится тренд на индивидуальное жилищное строительство. Сегодня он уже подкрепляется со стороны государства выгодными условиями по сельской ипотеке. Пандемия стала триггером для изменений потребительского поведения: люди захотели жить на земле! Мы этот тренд видим и начинаем работать с ним.

- Насколько условия, в которых пришлось действовать застройщикам и девелоперам в 2021 году, отличались от привычных?

- 2021 год, скорее всего, сохранится в памяти как непростой период для нашей отрасли. Это был год проявления переломных трендов, которые были заложены несколько лет назад. Я имею в виду обязательное внедрение института проектного финансирования со счетами эскроу и жизнь в условиях ограничений, связанных с пандемией. Эти два обстоятельства сошлись в единой точке на нашем рынке - и весь год прошел под знаком перехода в абсолютно новую реальность, которой на нашем рынке еще не было.

- Для ваших компаний эти трансформации становятся вызовом?

- Нет, не становятся. Дело в том, что преодоление кризиса зашито в ДНК и «Жилищной инициативы» - нашей головной компании, и «Новосибирского квартала». Мой отец Юрий Александрович Гатилов создавал первую компанию в кризисном 1998 году. Ему пришлось много работать, чтобы встать на ноги, окрепнуть репутационно, нарастить ресурсы. В кризис 2008 года мы смогли увидеть перспективу и мощно увеличили объемы. Каждый кризис становится для нас трамплином для выхода на новый уровень, поэтому я не вижу никаких новых вызовов. Обе компании - «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» - на 2022 год поставили серьезные задачи. Важно, что к периоду турбулентности мы пришли с собранной, сплоченной командой профессионалов.

- Только ли ценовые изменения мы увидим на рынке в 2022 году?

- Цены - это лишь симптом. Интенсивность их роста говорит об активности процессов изменения нашей отрасли. По ценам можно судить, что в жилом строительстве происходит что-то глобальное и очень серьезное. 2021 год был последним годом привычной статистики объемов ввода. В 2021 году завершилась инерция накопленных ранее разрешений на строительство. Все системные игроки к этому году так или иначе свои продукты завершили. В будущем году будут доминировать компании, которые смогли трансформироваться, перегруппироваться. Уверена, объектов будет все-таки чуть меньше, чем это требуется рынку. Насколько меньше - увидим в 2022 году по итогам ввода в эксплуатацию.

Вид с верхних этажей ЖК «Дом на Дачной» открывается просто замечательный - весь город буквально на ладони. Фото: Михаил ГЛОТОВ

- То есть цены в 2022 году продолжат свое поступательное движение?

- Да, но я думаю, что темпы повышения будут ниже, чем в 2021 году и во второй половине 2020-го. Продолжение роста объяснимо: объективно пока еще предложение не догнало спрос. Для того чтобы заместить те объемы, которые исчезли в связи с введением проектного финансирования, нужно гораздо больше времени, чем истекшие три года. Предположу, что этот фактор будет преодолен только к 2024 году.

- На чем сфокусирована сегодня ваша команда?

- Мы выходим на совершенно новый рынок - с новыми правилами, игроками, новыми факторами роста и падения. Освоиться на нем, сохранить свою долю, нащупать меняющиеся запросы покупателя - я смотрю на этот процесс как на интересную задачу. Иногда высокотехнологичные гиганты при первых же трудностях начинают сыпаться, как карточные домики, а у нас работа кипит, есть полная уверенность в способности преодолеть любой кризис. Важно, что все переменные находятся вне зоны нашего контроля: изменения законодательства, пандемия, макроэкономика, экономическая ситуация внутри страны. Мы вынуждены быть очень гибкими, наращивать скорость реакции - для строительной сферы, когда-то считавшейся консервативной и инертной, это действительно интересный период.

- В целом поменяла ли компания в этот непростой и интересный период стратегию? Может, вы стали в чем-то аккуратнее?

- Хороший вопрос. Компания начинает разрабатывать стратегию углубления в тщательность подготовки проектов. Мы будем концентрироваться на продуманности объектов, подготовленности концепций, исполнительской дисциплине, качестве строительства. То есть мы будем пытаться улучшать товар изнутри. А как вы знаете, этому процессу конца нет - он бесконечен. Именно в этой части можно совершать интересные находки, творить. И это на самом деле очень интересный процесс, потому что во всем мире происходит бурное видоизменение сферы девелопмента, и мы хотим в этом процессе оставаться актуальными.

- Чего вы ждете от 2022 года?

- Новых возможностей! Их я желаю и всем новосибирцам. Можно бесконечно возлагать ответственность за то, что происходит в твоей жизни, на правительство, вирусы, плохую погоду, но в конечном счете только мы решаем, какие дома построятся в результате нашей активности. Я понимаю, что в 2022 году мы будем много и с вдохновением работать. И пусть плоды наших усилий радуют новосибирцев.

Дорогие друзья! В наступающем году я желаю вам - нашим покупателям, партнерам, коллегам и всем новосибирцам - во что бы то ни стало сохранять прекрасное настроение и бодрость духа! Пусть крепчает наше сибирское здоровье, растет желание жить и творить. Я хочу, чтобы у всех наших друзей было достаточно выдержки, приверженности ценностям и вдохновения. Пусть работа будет интересной, пусть обязательно найдется время на отдых и спорт. Всем желаю встретить Новый год с хорошим настроением, в кругу любимых и близких людей!

Заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова

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